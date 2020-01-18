У Раді створили міжфракційне об’єднання за сімейні цінності. Туди увійшли понад 300 нардепів

У Верховній Раді України створили найбільшу на сьогоднішній день міжфракційне об’єднання під назвою «Цінності, гідність, сім’я».

До нього увійшли народні депутати від усіх фракцій і груп. Мета об’єднання — захист вічних цінностей.

Про створення заявив ініціатор та голова міжфракційного об’єднання, народний депутат від партії «Слуга народу» Святослав Юраш на своїй сторінці в Facebook.

«На ціннісний та сімейний заклик відгукнулися понад 300 депутатів. Тобто, конституційна більшість із всіх фракцій і груп українського парламенту. Щоб хоч що-то об’єднало весь парламент», — написав він.

Він також розповів, що метою міжфракційного депутатського об’єднання є «захист вічних цінностей українського суспільства та протидію спробам знищити фундаментальне природне право в ім’я політичної моди».

Члени об’єднання будуть готувати законопроекти, покликані зміцнювати сімейні цінності, принципи гідного суспільства і виховання на основі сімейних цінностей дітей і молоді».

Скріншот: Facebook/Sviatoslav Yurash