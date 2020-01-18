Зеленський зажадав у Гончарука розділити міністерства економіки, культури і ветеранів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком, де заявив про необхідність розділити деякі міністерства.

Президент чекає від прем’єр-міністра Гончарука пропозицій по ряду міністерств: міністерства економіки, Міністерства культури, молоді і спорту, Міністерству у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Зустріч відбулася 17 січня. Її відеозапис викладена у Facebook Офісу президента.

Відео: Facebook/ president.gov.ua

«У нас з вами було об’єднання деяких міністерств. Я думаю, що з самого початку це було правильне рішення, бо ми з вами говорили про те, що у нас професійний кадровий голод. Та у нас не дуже великий бюджет. Але мені здається, час показав, що деякі міністерства повинні бути розділені», — висловив свою думку Зеленський.

Президент назвав відомства, до роботи яких у нього є питання. Наприклад, до Міністерства економіки, яке займається сільським господарством.

«Мені здається, що повинна бути нова концепція і новий підхід. Можливо, це стосується і Міністерства культури та Міністерства ветеранів. Я також хочу побачити від вас всі пропозиції», — зажадав від прем’єра президент.

До речі, про необхідність реорганізувати Минэкоэнерго, яке було створене шляхом приєднання Міненерговугілля Мінприроди, сьогодні висловився голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія.

«У нас у фракції є думка, що ідея з’єднання міністерства енергетики та міністерства екології є не дуже хорошою. Тому що одночасно енергетика, фактично, шкодить екології. У свою чергу, екологію необхідно захищати. Та одній людині складно це поєднувати. Ця наша думка всередині фракції, ми будемо піднімати це питання», – сказав нардеп.