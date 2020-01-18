«Йде серйозне загострення»: Военкор «ДНР» заявила про «повзуче просуванні ВСУ»

Бійці ВСУ, нібито, ведуть повзуче просування до позицій так званої «народної міліції ЛНР» «з наміром захопити їх».

Про це повідомляє у соцмережі военкор «ДНР» Марина Харкова.

За її словами, останні дні йде серйозне загострення бойових дій і збільшення кількості артобстрілів на луганському фронті в районі Бахмутки. Харкова пише:

«Військовослужбовці як з донецької, так і з луганської ліній фронту, зазначають, що по позиціях постійно ведеться снайперський і гранатометный вогонь, із-за чого практично неможливо повноцінно відновлювати зруйновані обстрілом зміцнення і окопи. Також повсюдно триває розширення присутності ЗСУ на нейтралках і обладнання на них нових нп».