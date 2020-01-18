У Сирії завдано смертельного удару по військам Путіна: 6 трупів

Війська Сирії завдали потужного удару по російським військовим, в результаті чого є багато загиблих і постраждалих.

Таку інформацію передає сьогодні «Апостроф».

Про пригоду повідомив блогер Ель Мюрид на своїй Facebook-сторінці.

Відзначають, що загинули шість осіб, ще є постраждалі, серед яких не тільки військові.

«Близькосхідні ЗМІ повідомляють про загибель 6 російських військових, серед яких 4 офіцера, в населеному пункті Катра на південно-сході Ідліб.

Є поранені, серед них — російський журналіст», — йдеться в повідомленні.

Блогер також опублікував фото і відео.