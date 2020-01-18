Гончарук: невдячна свиня, яку дістали з сміттєвого бака і відмили — думка

Тебе називає тупим істота зі смітника. Ноунейм на самокаті. Не звільниш за таке – тупим тебе будуть називати надалі у всіх кабінетах країни. За замовчуванням.

За Гончаруку. Дивний персонаж. Ось у всіх сенсах. Невдячна свиня, що створює проблеми на рівному місці навіть своїм благодійникам.

Такі оцінки висловив у Фейсбуці популярний публіцист і письменник Ігор Лесев.

Ось ти все життя ніким. Опудалом на якийсь грантоедовской смітнику. Нічого корисного в житті не зробив. Нічим не керував. Харчевался на якихось проектиках і максимум про що мріяв у житті – проскочити за списком в Раду хоч від кого завгодно.

Називаєш себе юристом. Але який ти юрист? Я знаю юриста Портнова, юриста Власенко, юриста Рєзнікова. Навіть Богдан до свого спливання в Зе-команді мав ім’я в цьому середовищі. А ти звідки? Яке ти діло колись вів?

Який у тебе взагалі управлінський досвід хоч чогось? У мене під будинком склотара. Так у її власника досвіду управлінського менеджменту набагато більше.

Персонаж буквально з нізвідки. Його дістали уз сміттєвого бака. Відмили. Дали костюм-трійку. І посадили в найвищий кабінет в країні.

Хто це і навіщо зробив, мені не дуже зрозуміло. Навіть фунти повинні бути більш підготовлені для такої посади. Будь начальник Жеку – ткни пальцем на вибір – виявиться більш підготовленим.

Але знайшли ось таке диво. Дурне, недалеке і непідготовлене. Хрін з ним. Все одно посаду політична. Складайте групу радників і хоч якось, але керуйте процесом.

Але ні ж, треба втратити берега. Почати ображати людину, який дав тобі все, що ти маєш.

Я сумніваюся, що Зеленський сам проявив ініціативу з призначенням Гончарука. Але Гончарук як щось, що можна тепер писати з великої літери «Н» став можливий лише завдяки популярності Зе.

Гончарук не очолював політичну партію. Не привів її до перемоги. І не зачаровував своєю риторикою виборця. Це істота було узгоджено за нашими спинами. І за нього персонально розписався Зеленський.

І ось тепер Гончарук називає Зеленського тупим. Він не робить це публічно. Ну, тому що сам Ніхто, хоч вже і з великої літери. Але і не робить це з дружиною. Хоча яка дружина, весь час забуваю… Гончарук дозволять називати тупим Зеленського в оточенні великої групи топ-менеджменту. Це навіть не тусовка самих близьких друзів. Поведінка невдячною свині.

В кулуарному світі це породжує недовіру до Зе. З ним вже вважаються несерйозно. Мовляв, люди ще люблять, але вирішуєш тут далеко не ти.

Але от скандал виходить в маси. І цей ефект недовіри поширюється вже на все суспільство. Прем’єр-міністр президента в режимі хі-хі/ха-ха називає тупим. Милованов, Маркарова і решта шобла охоче з цим погоджуються. І де реакція?

Проковтнути це – значить ще раз витерти ноги про самого себе. Вірніше, про свій рейтинг, про який артист так трепетно піклується. А зі сторони вимагають саме проковтнути. Зауважте, як синхронно Гончарука відбілюють порохоботы і грантовско-соровские ЗМІ.

І ось придумали фішку. Заява про відставку на ім’я президента. Це в парламентсько-президентській республіці. Гончарук міг би написати відразу заяву про звільнення у вінницький ЖЕК. Або в райраду Шепетівки. А раптом там розглянуть теж його заяву?

Загалом, якщо цього кренделя збираються знімати, то робиться це іншим способом. Гончарук знає кілька, але в даному випадку ці вміння не потрібні. Пацанва розігрує мізансцену «сердитий Зеля». Президент обурився, але подивився на ах які грандіозні успіхи людини в костюмі-трійці і вирішив змінити гнів на милість.

Але ось яка справа. Швидше за все, так і станеться. Але з цієї історії без втрат Зе не вийде.

Тебе називають тупим. Не виборці, які віддали тобі свій голос і вже нічого тобі не повинні. Ми маємо право називати тебе як завгодно. Наша справа.

Тебе називає тупим істота зі смітника. Ноунейм на самокаті. Не звільниш за таке – тупим тебе будуть називати надалі у всіх кабінетах країни. За замовчуванням.