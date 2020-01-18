У всіх на очах: у Запоріжжі неадекват в кафе жорстоко побив відвідувачку

У Запоріжжі чоловік у кафе жорстоко побив дівчину, яка сиділа за сусіднім столиком. Неадекват з розмаху вдарив її по обличчю кулаком, після чого просто відправився на вихід із закладу.

Момент був зафіксований камерою спостереження, після чого відео потрапило в мережу.

Інцидент стався у кафе «Добра кава» на вулиці Гудименка.

Після події в місцевих пабликах просять впізнати зловмисника на кадрах і допомогти його знайти.

Як видно на ролику, він сидів разом з жінкою, потім пара одяглася і вже зібралася йти, проте замість цього чоловік взяв зі столу серветку і кинув у відвідувачку за сусіднім столиком. Та кинула клаптик паперу назад, після чого неадекват з розмаху вдарив дівчину по голові.

Потерпіла впала на сидіння, і на її захист кинулася подруга, з якою вона розмовляла мить тому.

Все сталося інших відвідувачів на очах, у тому числі і чоловіків поруч, і ніхто не спробував затримати кривдника.

Користувачі мережі шоковані інцидентом в кафе і ще — реакцією інших людей на подію. Звучать дуже грубі висловлювання в адресу самого неадеквата, так і інших чоловіків, які спостерігали за побиттям і ніяк не втрутилися.