Директора держпідприємства «Безпека» звільнили з посади через підозри в мільйонні розкрадання

ДП «Український центр «Безпека» звільнив з посади директора Владислава Глазунова, якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні державним майном. Про це пише «Слово і Діло».

В кінці грудня НАБУ повідомило Глазунову про підозру. За даними правоохоронців, у вересні-листопаді 2017 року директор ДП «Безпека», діючи умисно і з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову з колишнім заступником міністра економічного розвитку і торгівлі Юрієм Бровченком.

Вони домовилися сприяти участі іноземної компанії Gray Fox Logistics (США) у виконанні державного оборонного замовлення в частині виготовлення і поставки в Україну «полуавтоматизированной лінії по виробництву корпусу з ведучим пояском снаряда калібрів 152/155 мм з комплексом ЗІП». При цьому посадові особи цілком усвідомлювали, що можливості виконати замовлення іноземна організація не має.

Надалі, за словами прокурора, Глазунов на виконання державного оборонного замовлення забезпечив укладення контракту між Gray Fox Logistics та Державною акціонерною холдинговою компанією «Артем» на виготовлення і поставку в Україну спеціалізованої продукції.

В результаті таких дій Gray Fox Logistics в травні 2018 року отримало від ДАХК «Артем» передоплату в сумі 8,29 млн доларів. Однак станом на грудень 2019 року іноземна компанія умов контракту так і не виконала. Таким чином, зірвано реалізацію узгоджених етапів виконання державного оборонного замовлення і створені передумови неповного і несвоєчасного забезпечення Збройних сил боєприпасами критичної номенклатури.

Раніше суд продовжив обов’язки організатора цієї схеми Олександру Киржневу і екс-заступнику міністра економіки Бровченко.