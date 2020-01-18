Разумков: Підвищення зарплат чиновників повинне бути прив’язане до зростання зарплат населення

Зарплати українських чиновників належний бути в прямій залежності від зарплат простих громадян.

Про це в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

«Якщо ми з вами говоримо про підвищення заробітних плат для чиновників, напевно, їх варто було б прив’язувати до зростання заробітних плат населення. Коли ми порівнюємо зарплату голови Верховної Ради України та його колег, то тут — $1,5 тис., а в Європі, якщо не помиляюся, — до $50 тис. Звичайно ж, колосальний розрив. Але, наприклад, 3 грудня був Міжнародний день людей з інвалідністю. Я був на виставці, дивився, що вони роблять своїми руками. Феноменальні речі просто з яєчної шкаралупи, вона стає м’якою. І коли вони говорять, яка у них пенсія, заїкатися про те, що давайте підвищимо мені зарплату, язик у мене не повернеться», — сказав він.

Спікер зазначив, що зарплата, яку він отримав на своїй посаді, склала 41 тис. грн.

«Я досить забезпечена людина. Подавав декларацію, кожен бажаючий може її подивитися. Мені, моїй родині на життя точно вистачає, у мене є фінансова подушка, я про це відкрито говорю. Вона дозволяє мені нормально існувати навіть при зарплаті 38 тис. грн», — підкреслив Разумков.