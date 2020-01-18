Microsoft «відібрала» у Amazon контракт з Пентагоном на $10 млрд





Головним претендентом на операцію була Amazon. Трампа запідозрили у втручанні

Компанія буде модернізувати технологічну структуру Пентагону за рахунок переміщення його IT-систем з фізичних серверів в «хмара». Після цієї новини акції Microsoft подорожчали на 3%.



Головним претендентом на укладення угоди була саме Amazon, оскільки її хмарну платформу вже використовує ЦРУ і ще понад 5 тис. державних агентств в США. Вартість її цінних паперів після повідомлення про те, що її обійшла Microsoft, впала на 0,8%.



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Більш того, експерти припускають, що тільки Amazon здатна сьогодні забезпечити безпеку шифрування даних, що відповідає високим стандартам американського уряду, так як вона відома своїм досвідом побудови платформ спільного використання інформації та оптимізації перенесення даних. І навіть незважаючи на це, Пентагон віддав перевагу Microsoft і її «хмарного» сервісу Azure.



Таке рішення міністерства оборони США пояснюють політично мотивованим тиском президента Дональда Трампа, адже він вже давно конфліктує з засновником Amazon Джефом Безосом. Належить Безосу The Washington Post регулярно критикує главу Білого дому.