Доведеться прощатися: Зеленський висловився про зарплати міністрів

Глава держави заявив, що доведеться прощатися з міністрами, незадоволеними розміром зарплат, адже зараз держава «не може дозволити» більшого.

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком пояснив позицію по заплатам для членів Кабміну, про що свідчить відеоролик в прес-службі Офісу президента.



«Я хочу мати спільну думку з вами, з тими чи іншими міністрами, що ось такі заробітні плати можуть бути сьогодні в Україні, в такій ситуації, в якій перебуває наша економіка. От коли ви і ваш уряд піднімете цю економіку — можемо піднімати ці заробітні плати.



І якщо хтось з міністрів і дійсно…і нам, на жаль, з вами буде важко прощатися з кимось з них з-за того, що вони не можуть працювати на ту чи іншу зарплату, яку ви запропонуєте їм, якщо навіть буде важко з ними прощатися — доведеться прощатися. Ми не можемо собі сьогодні це дозволити», — сказав президент.



За його словами, в той же час зарплати «повинні бути нормальними», на які можна жити нормально, і відповідати статусу чиновників.



«Я дуже вас прошу, щоб ви запропонували Офісу президента і мені особисто нову концепцію заробітних плат всіх міністерств, всіх відомств, заступників міністрів і будь-яких інших державних компаній, керівників цих компаній, заступників цих компаній», — сказав Зеленський.