Гордон розповів, хто записав Гончарука

Головний, найважливіший питання сьогоднішнього дня, який розбурхує з ранку все українське суспільство, – піде у відставку прем’єр-міністр Гончарук і взагалі що сталося з прослуховуванням його кабінету.

Я все-таки притримуюсь тієї позиції, що в кожній справі потрібно бути фахівцем, у кожній справі потрібно бути професіоналом, треба мати високий рівень компетентності і розуміти, що ти відповідаєш і за себе, і за інших людей.

На жаль, Олексій Гончарук, будучи непоганим людиною і, безумовно, не корупціонером (що дуже важливо), виявився дуже слабким професіоналом. Сьогодні, на жаль, велика біда нашої країни в тому, що ми знову наступили на граблі і маємо уряд непрофесіоналів, очолюваний прем’єр-міністром-непрофесіоналом, який сам, втім, зізнається, що він не розбирається в економіці. Якщо прем’єр-міністр зізнається (нехай навіть у приватній бесіді), що погано розбирається в економіці, йому треба не просто йти, йому треба тікати. Все-таки коли ми йдемо лікувати хворий зуб, ми намагаємося потрапити до хорошого лікаря, тому що поганий може нашкодити. Коли ми йдемо лагодити взуття, ми хочемо, щоб це був професійний швець, тому що непрофесійний може зробити ще гірше. Те ж саме стосується будь-якої професії. Будинок повинен проектувати грамотний інженер-конструктор, а створювати – грамотний архітектор.

Все, за що не візьмись, потребує компетентності, професійності, і всюди потрібні фахівці. Тільки у нас чомусь виходить, що уряд можна набрати просто молодих людей, які мають головний плюс – вони не крадуть, – і цього, здається, досить. Ні, цього недостатньо. Сьогодні – повторюю – ми маємо уряд непрофесіоналів, де, загалом, відповідають вимогам, що висуваються суспільством, всього чотири людини. На мій погляд, не більше.

Що потрібно робити? Звичайно, потрібно змінювати уряд і не боятися цього, і звичайно, потрібно міняти прем’єр-міністра.

Що вийшло? Розмова, яка відбулася в кабінеті прем’єр-міністра, був записаний і потрапив у ЗМІ. З великою часткою ймовірності можу сказати, що ця розмова не був записаний на стаціонарну апаратуру, яка стоїть у кабінеті прем’єр-міністра. Ця розмова, наскільки я знаю, записала одна з учасниць зустрічі. Про це знають президент і ті, кому належить про це знати… Знають також, хто монтував ця розмова, на чиєму комп’ютері це вироблялося і інші подробиці, яких я не маю права розголошувати.

Виходячи з цього, звичайно, прем’єр-міністр повинен був піти у відставку, але як мінімум погодивши її з президентом. Наскільки я знаю, заяву прем’єр-міністра Гончарука про те, що він іде у відставку, було новиною не тільки для України та українського суспільства, але й для президента теж. Сьогодні цілий день Володимир Зеленський роздумував над тим, як йому поступити в цій ситуації.

Ми нещодавно бачили запис зустрічі президента з прем’єр-міністром, під час якої він дав певні доручення уряду і сказав: «Продовжуйте працювати». Знаючи Володимира Зеленського, я звернув увагу, з яким внутрішнім напругою, що межують з сильним роздратуванням (мені навіть здалося, ненавистю), він дивиться на прем’єр-міністра Гончарука.

Розуміючи деякі механізми, які відбуваються сьогодні в українській владі, думаю, що дні Гончарука та уряду Гончарука полічені. Питання пішов на тижні. Це може бути від двох тижнів до двох місяців. Думаю, зараз у ці тижні буде подыскиваться кандидатура нового прем’єр-міністра і будуть подыскиваться кандидатури міністрів на переважну більшість місць, які звільняться.

Думаю, що президенту і Верховній Раді потрібно виходити з двох найважливіших принципів при підборі людей на такі посади. Перше: компетентність і професіоналізм. Друге: порядність і патріотизм. Ми повинні зрозуміти, що на таких посадах в країні, від яких залежить наше з вами життя і наша благополуччя, повинні перебувати фахівці. Поки фахівці не будуть в кріслах міністрів та їх заступників, поки там будуть знаходитися подають надії, що ставлять експерименти над країною, просто хороші люди, горлопани, лжепатриоты і так далі, толку не буде.

Ще один важливий момент, про який хочу сказати. Останнім часом точаться дискусії: мовляв, уряд отримує якісь надбавки, занадто великі зарплати… Кожному з нас потрібно зрозуміти: якщо ми хочемо бачити достойних, компетентних людей на керівних посадах, їм треба платити багато грошей. Це аморально – якщо чоловік, який перебуває на посаді міністра, буде заробляти 16 тисяч гривень. Аморально, тому що в бізнесі людина талановита, самостійна, розумна, самодостатня може заробляти на місяць і 30, і 50, і 100, і 200 тисяч доларів. Чому така людина повинна йти в міністри на зарплату 16 або 30 тисяч гривень? Чому він повинен жертвувати своєю незалежністю, статусом вільної людини, який сам визначає, як йому жити, як йому чинити? Чому він повинен втрачати гроші? Це конкурентна боротьба, і в цій конкуренції він повинен вибирати посаду міністра, тільки якщо йому будуть добре платити, якщо у нього буде гідний соціальний пакет.

Я виходжу з того, що в українському футболі величезна кількість гравців отримує і 50, і 70, і 100, і 150, і 200, і навіть більше тисяч доларів в місяць. Міністри менш важливі, ніж футболісти? І чому міністри не можуть отримувати так багато, як футболісти?

Будь-якій людині зрозуміло: якщо міністру платити мало, він буде красти. Красти в таких розмірах, що ті 30-50 тисяч доларів, які я пропоную давати міністру щомісячно, покажуться сущими копійками. Тому я вважаю, що нашому суспільству пора перестати сором’язливо боятися говорити про високі зарплати і призначати їх. Я вважаю, що люди, які відповідають за управління країною, повинні отримувати багато, повинні мати соцпакети, але при цьому знати: якщо вкрадуть хоч на копійку, будуть сидіти у в’язниці довічно. Тоді буде діло.

Я дуже хочу, щоб на зміну непрофесіоналам (нехай навіть і хорошим людям), яких зараз в країні засилля, прийшли справжні фахівці, які, засукавши рукави, будуть робити справу і отримувати за це велике офіційне винагороду. Мені здається, що так і станеться, тому що здоровий глузд підказує: пора, давно пора так вчинити.

Ще мені дуже хочеться, щоб у нас був справжній конкурс на кожну посаду і щоб цей конкурс, виходячи з умов роботи та фінансової винагороди, вигравали кращі. Мені взагалі хочеться, щоб кращі були нагорі, щоб найгірших там не було і щоб ми з вами знали, що нашою країною керують чисті і чесні професіонали. Нехай нам усім пощастить!