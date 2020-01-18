«Нова серія «Слуги народу»: мережа підірвали пародії на тет-а-тет Зеленського та Гончарука

Українці бурхливо відреагували на рішення президента Володимира Зеленського «дати шанс» прем’єр-міністра Олексію Гончаруку, який написав заяву про відставку після зливу в мережу скандальних записів його розмов.

У мережі знайшлися противники такого кроку і ті, кому зустріч «один на один» здалося смішний. Деякі ж встали на захист Гончарука і його молодого уряду.

Так, колишній віце-прем’єр-міністр Павло Розенко написав, що президент вибрав найгірший варіант виходу зі скандалу з «плівками» глави уряду. «Навіть залишити Гончарука на посади можна було ефектніше», – зазначив він.

Із усіх варіантів виходу із ситуації з Урядом, Зеленськи ОБРАВ НАЙГІРШИЙ….👎👎👎

Є ЯТАЙТЕ ЦЕЙ ПОСТ!! ☝️☝️☝️

Бо навіть залишити Гончарука на своїй посаді можна було ефектніше І ЕФЕКТИВНІШЕ!!

— Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) January 17, 2020

«Переживав за відносини Зеленського та Гончарука більше, ніж за свої. Радий, що вони знову разом», – потроллил блогер Антон Ходза.

Радник прем’єра Юрій Голік поділився фото з Гончаруком, висловивши йому свою повну підтримку і заявивши про «наїзд». Раніше так само зробили міністри економіки і юстиції Тимофій Милованов і Денис Малюська.

Крім того, зустріч Зеленського з Гончаруком стала предметом для мемів і кумедних роликів. На відео наклали озвучку з передачі «Що? Де? Коли?», вибравши вдалий момент обговорення догляду одного з членів клубу. Також підставили фрагмент з серіалу «Слуга народу», де герой Зеленського Василь Голобородько всіх посилає в нецензурній формі.

«Нова серія «Слуги народу?» «Не йди! Я все пробачу!», «Спектакль клоунів», – посміялися в мережі.

Важко позбутися відчуття, що нам представили чергову серію з «Слуги народу». Правда, в житті актори були так собі. Гончарук зовсім не справляв враження людини, щиро раскаивающегося і дійсно збирається у відставку. https://t.co/aX9wcpCogI

— Лев Мишкін (@Lev_Nik_Myshkin) January 17, 2020