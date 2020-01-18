Розбирали речі, здавали метал: спливли обурливі подробиці про авіакатастрофі в Ірані

На місці аварії літака МАУ в Ірані були помічені мародери, які збирали речі загиблих пасажирів.

Про це розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін. За його словами, територія, де впав Boeing, не охоронялася належним чином.

«На місці падіння літака побачили купу незрозумілого народу… Іранців, які збирали речі, уламки. Хто здавав на металобрухт, хто собі на пам’ять збирав», – розповів він.

Рувін зазначив, що особисті речі жертв, які вціліли, допомогли визначити причину авіакатастрофи.