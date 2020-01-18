Киянин знайшов забутий в таксі айфон на OLX: подробиці незвичайної «спецоперації»

Киянин забув свій смартфон iPhone XS Max в службі таксі «Uber», а через деякий час знайшов його на сайті продажів OLX. Продавцем виявився водій таксі.

Інцидент стався в ніч з 31 грудня 2019 року на 1 січня 2020 року. Забувши телефон в авто, молодик одразу ж спробував зв’язатися з водієм таксі, витративши на це більше години, пише ain.ua. Однак, той повідомив, що пристрої в машині немає. На той момент смартфон вже був вимкнений.

Власнику вдалося відновити номер, але телефон він вирішив не шукати. В поліцію із заявою також не пішов.

Проте, через пару днів він почав отримувати повідомлення про спроби зламати Apple ID на інші пристрої. Ще через день на пошту власникові смартфона прийшло повідомлення з пошти начебто anna89 з питанням: “Ви телефон не втрачали?”.

Автор листа розповів, що йому пропонували смартфон на запчастини, але він відмовився, а також про те, що Apple ID пристрою вже відв’язали за 900 гривень через eBay.

Через якийсь час з цією ж пошти прийшло повідомлення, що крадений смартфон з’явився у продажу на OLХ за 19 000 грн. Власник вирішив зустрітися з продавцем, але не особисто, а попросив це зробити своїх друзів. Сам Віктор під час зустрічі знаходився неподалік.

Продавцем виявився водій з новорічного Über. На зустрічі він розповідав, що телефон знайшов у машині під сидінням, але нібито не зміг зв’язатися з власником, тому що пристрій було заблоковано. Там же пристрій відв’язали від нового Apple ID і перепривязали Apple ID власника.

«Вже на місці прийшла ідея, що безкарно відпустити його не можна, і я запропонував йому всі гроші, які у нього є, перевести на рахунок фонду «Таблеточки». Прямо на місці зайшли на сайт «Таблеточки» і зробили внесок. Так звичайний злодій став майже Робін Гудом», – розповів киянин.