Пригоди одеського прокурора Максима Вихоря

У ніч на неділю, 12 січня, в Приморському районі Одеси сталося ЧП. На перший погляд рядова подія — на вулиці Маршала Говорова, невідомі відкрили автомобіль Volvo і забрали все, що там було.

Пікантність даної ситуації пояснюється тим, що іномарка Volvo належить не якомусь простому одеситу, постраждалому від невідомих грабіжників, а прокурору Одеської області Максиму Вихору. Більш того, машину прокурора обносить вже другий раз за місяць!

За даними голови громадської організації «Люстрационная комісія Одеської області» Костянтина Цховребашвили, пару тижнів тому на квартиру прокурора Одеської області вже скоєно замах. «Вихору місяць тому зняли номери, сьогодні вибили скло і почистили багажник. У цьому ж будинку живе Ахмеров, йому спалили машину і торговий павільйон… Намолене місце…» — написав у Fecebook Цховребашвили.

«Люстратор» уточнює, що крізь розбите скло автомобіля видно: зловмисники лізли за чим-то в багажник, і тому заднє сидіння авто опущено.

Примітно, що в поліції інциденти з машиною прокурора чомусь не коментують. Мовчить і прокурор, не кажучи, що ж винесли з його машини. Правоохоронців можна зрозуміти: хіба можуть прості одесити спокійно спати і не турбується про своє майно, якщо машину прокурора області нахабно грабують вже двічі за місяць. Причому, страждають від дій невідомих і сусіди прокурора.

Слід зазначити, що Максим Выхор був призначений керівником одеської регіональної прокуратури 30 вересня минулого року. Раніше він працював в СБУ та Генеральної прокуратури на керівних оперативних посадах. А після звільнення зі служби працював в Одеській обладміністрації помічником губернатора Максима Степанова, залишаючись при цьому в статусі офіцера діючого резерву СБУ.

Працюючи помічником губернатора Степанова Максим Вихор курирував комунікації губернатора та ОДА з силовими відомствами. А після звільнення губернатора Степанова, Максим Вихор подав документи в Генпрокуратуру на влаштування на роботу.

Подейкують, що з колишніх робіт в правоохоронних структурах Максима Вихора попросили по причині важкого захворювання – запійного алкоголізму. В органи він повернувся виключно за протекцією свого старого друга заступника глави СБУ Владислава Бухарева. З Бухаревым Максим Вихор познайомився ще на початку 2000-х.

По декларації Максима Вихоря він володіє невеликим будинком на 58 кв. м. і земельною ділянкою на 9,6 соток в Голій Пристані Херсонської області. В Одесі прокурор живе з сім’єю — дружиною і трьома дітьми в орендованій квартирі на Маршала Говорова. Відповідно до декларації у прокурора зберігається 180 тисяч гривень, а у його дружини — 550 тисяч. Їздить Максим Вихор на 9-літньому Volvo ХС60, яку з завидною періодичністю грабують.

Олег Бойко