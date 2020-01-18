ЗМІ: Гончарук привів в сказ Зеленського, однак він пішов на поступки

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Олексій Гончарук домовилися про трансформації уряду, проте через день чиновник порушив свою обіцянку, написавши заяву про відставку.

За даними джерела Telegram-каналу «Резидент» в Офісі президента, Зеленський розлютився через публічної заяви Гончарука про свою відставку.

«У четвер Володимир Зеленський все обговорив з Гончаруком і погодили всі трансформації в Уряді, але на ранок незрозумілий фінт Олексія привів в сказ весь Офіс Президента», — наголошується в повідомленні.

Втім, вже до вечора п’ятниці, 17 січня, сторонам вдалося домовитися, проте прем’єр поставив умову.

«Гончарук повернувся в Офіс Президента і погодився на всі умови Зеленського, але попросив знайти змовників. У команді прем’єра сподіваються, що факти вкажуть на Коломойського і це допоможе їм пропхати закон про банки», — підкреслює джерело.

Раніше Олексій Гончарук в результаті касетного скандалу написав заяву про відставку з посади прем’єр-міністра України, проте глава держави її не схвалив, а до вирішального голосування в Раді справа не дійшла.