«Ми хотіли врятувати те, що вважаємо своїм по праву»: Ходаковський пояснив, навіщо в Україні хотіли створити «Новоросію»

Екс-командир батальйону бойовиків «Схід» Олександр Ходаковський на своїй сторінці в соцмережі написав, що так званий проект «Новоросія» був покликаний «врятувати Україну від бандерівців».

Як зазначив Ходаковський, він прочитав звіт-враження людини, яка здійснила турне по Західній Україні та повідомив, що не згоден з автором, висловивши при цьому свій погляд на події в західній частині країни:

«Я бував там, і в Закарпатті зокрема, і в частині етнографії погоджуся з автором — самобутність населяють Західну Україну жителів кидається в очі. Там все інше: культура, мова, спосіб мислення, в чомусь цінності… Як казала мій викладач етнографії — яскраво виражений хутірський тип. І мова не про глухих гуцульських селах — мова про декількох областях».

При цьому Ходаковський уточнив, що свого часу Росія не русифікувала Західну Україну:

» І це незважаючи на досить тривалу боротьбу з бендерівцями, на переселення беруть участь і співчуваючих в місця не настільки віддалені… тобто, радянська влада і росіяни вчинили з ними не в приклад більш гуманно, ніж намір вчинити вони з росіянами на Україні, яких не в приклад більше. Але уважніше всього вивчають їх «методички» там, де бандера і До уособлювали собою все саме мерзотне і неприпустиме. Росіяни зараз більшою мірою освоюють нову ідеологію. Росіяни на руських землях».

За словами члена НВФ, в 2014 році борці за «русский мир» нібито створювали «Новоросію» для «порятунку інших регіонів»:

«І коли ми хотіли Новоросію, ми не на їх мізки і горщики претендували — ми хотіли врятувати від імовірної долі те, що вважаємо своїм по праву. Одеса і Дніпропетровськ не перетворяться на западенщину, але втративши свою ідентичність, відмовившись від свого при неможливості увібрати чуже, вони поступово зненавидять себе за те, що вони виродки в славній українській родині, і підуть доводити свою відданість — питання тільки часу».