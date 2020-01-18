РФ терміново звернулася Рада Європи та ООН, звинувативши Україну у «насильницькій українізації»

У МЗС РФ вкрай негативно сприйняли закон України про середню освіту, який був прийнятий Верховною Радою 16 січня.

Росія негайно звернулася до Ради Європи і ООН з вимогою термінової реакції міжнародних правозахисних інституцій на дії української влади, які, на їх думку, нібито «дискридитируют» права російськомовних дітей.

На думку Москви в українській державі українська мова «продовжує зазнавати подвійної дискримінації».

«Російськомовні діти будуть мати право навчатися рідною мовою до 5 класу, а потім не менш 80% навчання має здійснюватися державною мовою. До речі, під ці заходи потрапляє не тільки російську мову. Офіційний Київ продовжує йти шляхом насильницької українізації…», — вважають в російському МЗС.