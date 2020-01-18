Зеленський довів ситуацію до повної безвиході — політолог

Ось чому у нас так бурхливо проходять нині сливи, захоплення, записи, прослуховування і компромати. Все безкарно слухають всіх строго в приватних корисливих інтересах. А президент завжди реагує на скандальні ситуації розгублено, з великим запізненням і невпопад, істотно погіршуючи власні репутації…

Дивні події останніх днів прогірклим маслом намалювали нам наступну картинку). Сумну, зрозуміло…

Своїми враженнями на цей рахунок поділяється сьогодні у Фейсбуці політолог Михайло Подоляк.

Інститути держави явно вмирають — поганий підбір кадрів; низькі морально-вольові якості у лідерів; скрізь щурячі пісні (дайте грошей за ніщо); суцільний інфантилізм.

Так/так, знаю — деградація почалася не сьогодні. І?..

Крім того, пора зняти кінські шори з очей своїх і відкрито визнати, що вся вертикаль влади (за винятком дружнього близького оточення президента) міцно зайнята суцільними латентними, вибачте, порохоботами. Тими, хто і за славному Петрові Алексеевиче непогано себе почував, багато розумував, гнилорыбо міркував про «великий національний прорив». Правда на нижчих соціальних щаблях.

Зараз же — при Зеленском — вони несподівано для виборців, отримали підвищення до голів фракцій правлячих коаліцій, міністрів і заступників міністрів, губернаторів і тд.

Тому формально нічого не змінилося. Ні ідеологічно, ні організаційно, ні фамільно)…

Силовики і особливо прокуратура — те ж саме. Суцільно вчорашні з підвищенням. Немає жодних системних змін та ефективних оперативних рішень. Всі мляво і нікчемно за тим же корупціонерам як і при Порошенко. Вірніше, взагалі ніяк.

Посадок, природно, немає і бути не може. Ну не можеш же ти садити перефарбованих «своїх»? Тим більше, якщо нові «свої» готові платити і готові ділитися частками у схемах).

Точкові «загони» не в рахунок — таке ж мало місце і до Зеленського (в легенях виховних цілях). Гірше тільки те, що силовиків, скажімо так, превентивного характеру — розвідки і контррозвідки в самому широкому сенсі — взагалі зараз немає. Тільки бізнесмени в погонах.

Ось чому у нас так бурхливо проходять нині сливи, захоплення, записи, прослуховування і компромати. Все безкарно слухають всіх строго в приватних корисливих інтересах. А президент завжди реагує на скандальні ситуації розгублено, з великим запізненням і невпопад, істотно погіршуючи власні репутації…

Зовнішня політика, де ми повністю залежні від благорасположений наших партерів (читай — донорів і «дахів») перетворена в гуляй-базар. Хаотичні смикання аутсайдерів — ось як це називається. А на чолі переговорних груп страннейшие персонажі).

З Парє вийшли, потім назад зайшли. Ірану відкрито підіграли під здивовані погляди нормальних хлопців, а він послав нас яскраво і ганебно. Ключові країни-партнери — особливо, європейці — відверто выстебывают нас у своїх ЗМІ. Зовсім не сподіваючись на адекватні поведінкові реакції. Круто)…

Як висновок. Суспільство, природньо, всім цим сильно роздратований. Але ще більше вона роздратовано… відсутністю реальної альтернативи.

Воно категорично не хоче Порошенко. В будь-якому вигляді. Ні тушкою, ні опудалом. Але, на жаль, саме Порошенко зараз домінує в опозиції.

І ось це явна відсутність альтернативи заважає жорстко пресингувати Зеленського за все його факапи. За весь цей немислимий ініціативний марення)…