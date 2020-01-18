«Швидка» не доїхала до дитини з опіками через автохама

У Києві “швидка допомога” відмовилася від виклику через неадекватного водія Toyota Prado, який не пропускав “швидку” з “мигалками”.

Машина «швидкої допомоги» не змогла приїхати до однорічному дитині, який отримав опіки окропом, з-за водія-автохама.

Запис з відеореєстратора виклав на своїй Facebook-сторінці блогер Влад Антонов. За його словами, «швидка» мчала з мигалками на виклик, її пропустили всі, крім сірої Toyota Prado, АА3552ВО.

Після безуспішних спроб подолати дистанцію між Московським мостом і Петрівкою, бригаді лікарів довелося передати виклик своїм колегам, які перебували ближче, щоб не втрачати дорогоцінний час.

«Київ. «Швидка» їде з мигалками і крякає, на виклик до однорічному дитині, опік окропом. Тільки один водій вперто не пускав. АА3552ВО. Між Московським мостом і Петрівкою. Виклик забрала інша бригада, яка виявилася ближче, з дитиною все буде добре», — не приховував емоції Антонов.