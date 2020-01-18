Таємно знімали в спальні: путінські силовики потрапили в гучний скандал

У Ростові-на-Дону співробітники ФСБ майже півроку вели таємну зйомку в спальні активістки партії «Відкрита Росія» Анастасії Шевченко, після чого жінку відправили під домашній арешт.

Анастасія Шевченко

Про те, що її мати знімали, дочка активістки Влада дізналася у слідчого, коли побачила у справі фотографії та відео, на яких мати була зображена без піжами. Також вона ознайомилася з постановою суду, що дозволяє ведення запису.

«Півроку до арешту мами в її спальні стояла відеокамера, встановлена там за рішенням суду для стеження за небезпечним злочинцем», — розповіла Владислава в мережі.

У свою чергу адвокат Анастасії Шевченко Сергій Бадамшин уточнив, що ініціатором встановлення відеокамери в спальні активістки став Центр з протидії екстремізму гу МВС Росії по Ростовській області.

Шевченка стала першою в країні обвинуваченої у справі про участь у роботі організації, яку Генпрокуратура визнала «небажаної» (ст. 284.1 КК). Шевченка закидають участь в політичних дебатах та організацію семінару для кандидатів у депутати. 16 січня їй продовжили домашній арешт до 20 березня.