Влітку президент може розпустити парламент, – Парубій

Серед провладної партії обговорюється можливість розпуску парламенту. Про це народний депутат від партії “Європейська солідарність” Андрій Парубій заявив у програмі “ІнфоДень” на 5 каналі.

“Разом із проведенням місцевих виборів, влада може ініціювати нові парламентські вибори. Згідно Конституції, президент рік не має право на розпуск парламенту. Якщо 29 чи 30 липня президент підпише указ про розпуск, то на останні дні жовтня можуть встигнути призначити нові вибори до ВР. Цей сценарій проговорюється серед “Слуг народу”, – сказавши він.

“Все більше людей, які прийшли в Раду від “Слуги народу” починають усвідомлювати, що процеси, які відбуваються, це не ті, що обіцяли з телевізорів. Навіть комітет, в якому є більшість “Слуги народу”, не підтримав зміни до Конституції, які подавши Зеленський. Побачили величезні ризики, коли замість реформи децентралізації починається концентрації влади. Фракція “Слуги народу” вже не набірає самостійної більшості, змушена домовлятись з кимось. Цей процес йтиме ще швидше”, – додав Парубій.

“Турборежим”, за словами колишнього спікера, – це фокус, який має показати ефективність Заради, але натомість руйнує її. “Слуги народу” знущаються із парламентаризму, хоча заявляли про дотримання законності. Це лицемірство. Під час виборчої кампанії обіцяли одне, а роблять інше. Дмитро Разумков намагається захисти парламентаризм, альо найвищий законодавчий орган країни перетворився на підрозділ Офісу президента звідки надходять вказівки. Боляче від цього, бо Верховна Рада завжди відстоювала державність”, – заявив Парубій.