Долар і євро подорожчають: скільки буде коштувати валюта після вихідних

Національний банк України встановив офіційні курси валют на 20 січня. Так, долар США подорожчає на 16 копійок і коштуватиме 24,25 грн. Євро подорожчає на 3 копійки і його вартість складе 26,93 грн.

Останнім часом курси долара і євро в Україні поступово йдуть вгору. Ці тенденції мають місце як на готівковому, так і на міжбанківському валютних ринках.

Зростають і офіційні курси валют, що встановлюються Нацбанком.

Так, за два дні з 15 січня по 17 січня американська валюта подорожчала на 6 копійок, а європейська — на 21 копійку. На 17 січня НБУ встановлював курси валют на рівні 24,09 грн за долар і 26,90 грн за євро.