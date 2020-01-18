Росія фінансувала бойовиків “ЛНР” та “ДНР” через банк Південної Осетії

Служба безпеки України задокументувала механізм прихованого фінансування урядовими та неурядовими структурами Російської Федерації фейкових органів влади на тимчасово окупованій території Донбасу.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

“Оперативники та слідчі спецслужб встановили, що для уникнення санкцій стосовно банківського сектору, РФ створила на власній території та в тимчасово окупованих районах Донбасу спеціальні фінансові установи. З 2014 року, після введення у “ЛНР” території рубльової зони, за їх допомогою Росія запровадила механізм фінансування апарату окупаційних органів влади. За даними української спецслужб, щорічний обсяг фінансування РФ псевдодержавного утворення на тимчасово окупованій території Луганської області перевищує 30 мільярдів російських рублів. Це сума, що становить понад дві третини від загальних потреб “бюджету” псевдореспубліки”, – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, для приховування прямої фінансової підтримки фейкових установ на захопленій території Луганської області РФ залучила до схеми фінансування банківську установу Південної Осетії, через яку кошти з Росії потрапляють до так званого “державного банку ЛНР”. Далі гроші розподіляються самозваним “міністерством фінансів “ЛНР” для утримання окупаційних органів влади та силового блоку псевдодержавного утворення.

Зокрема, незаконних збройних формувань “МДБ”, “МВС”, “народної міліції”. У зв’язку з цим, у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України, СБУ задокументувала, що на тимчасово окупованій території ключову роль у системі фінансування псевдореспубліки та її незаконних збройних формувань відіграють так звані “міністр фінансів” та директор “держбанку ЛНР”. Зазначені особи обіймають керівні посади в окупаційній адміністрації ще з 2014 року. Вони підтримують постійні контакти з кураторами від урядових структур РФ, систематично виїжджають до Москви для погодження питань виділення “асигнувань” на функціонування так званої “ЛНР” та розподілу коштів.

Псевдопосадовцям оголошено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Їх оголошено в розшук. Найближчим часом обвинувальні акти стосовно правопорушників будуть скеровані до суду для заочного засудження.