Священик з РПЦ МП пограбував свій колишній храм, який перейшов до ПЦУ

У ніч з 16 на 17 січня 2020 року храмова служба внутрішньої безпеки розташованого поряд з містом Луцьком селаЖидичин помітила невідому особу, яка проникла на територію храмового комплексу Свято-Миколаївської церкви.

Чоловік забрався на дзвіницю і хотів винести звідти металеві предмети. Про випадок повідомили на сторінці Чернецтва Волині. Злодієм був 53-річний колишній парох цього харму Володимир Гелета.

Саме він після рішення Свято-Миколаївської громади перейти до ПЦУ у лютому 2019 року відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища, охороняючи церкву.

Тому для уникнення будь-яких провокацій на місце події викликали поліцію. Зловмисника заблокували у приміщенні дзвіниці до моменту прибуття слідчо-оперативної групи. Протягом 15 хвилин, до моменту прибуття екіпажу патрульної поліції, зловмисник намагався вибити двері, погрожував, вживав нецензурну лексику.

А побачивши працівників поліції, які прибули за викликом, екснастоятель вистрибнув з іншого поверху дзвіниці. Внаслідок невдалого стрибка чоловік отримав відкритий перелом ноги. До моменту прибуття “швидкої”, правоохоронці надавали першу допомогу постраждалому. Поліція склала відповідні протоколи за даною справою.