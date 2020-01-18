Ув’язнені сплять по черзі: оприлюднені фото шокуючих умов у Київському СІЗО

У київському слідчому ізоляторі було виявлено ряд суттєвих порушень вимог законодавства у сфері поводження із засудженими та особами, узятими під варту.

Також серед ув’язнених є конфлікти, які можуть привести до тяжких наслідків, зокрема до масових заворушень. Про це повідомили в прес-службі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Україні.

Так, під час візиту члени моніторингової групи омбудсмена ознайомилися з умовами утримання ув’язнених, документацією і провели вибіркове опитування осіб, які утримуються в СІЗО.

«Більшість камер установи не забезпечені належним штучним освітленням, мають надлишкову зарешеченность вікон, стіни в деяких камерах вологі і покриті грибком. Зазначені приміщення не обладнані бачками з кип’яченою питною водою і припливно-витяжною вентиляцією. Через відсутність вентиляції і куріння в камерах ув’язнені позбавлені можливості дихати свіжим повітрям. Більшість камер підлягають проведенню поточного ремонту», — йдеться в повідомленні прес-служби омбудсмена.

В окремих камерах СІЗО досі відсутні скла і не працює система опалення, з-за чого ув’язненим доводиться закривати вікна ковдрами і спати у верхньому одязі.

Також виявлені факти, коли в’язні не були забезпечені спальним місцем, у зв’язку з чим вони змушені спати по черзі, або на підлозі камери, що є грубим порушенням при розміщенні осіб в СІЗО, заявили в офісі омбудсмена.

При цьому були виявлені камери в новому корпусі СІЗО, які знаходяться в зразково-показовому стані і не використовуються. Встановлено також, що в СІЗО не вирішене питання із забезпеченням речовим майном.

«Незважаючи на те, що особам, взятим під варту, надаються безплатно постільні речі та інші види матеріально-побутового забезпечення, в установі продовжують „рекомендувати“ їх родичам передавати в установу власні подушки, ковдри і простирадла. При цьому на складі зберігається достатня кількість необхідного майна, яке не видається», — повідомили в офісі омбудсмена.

Також під час моніторингового візиту встановлено порушення прав ув’язнених на охорону здоров’я та медичну допомогу. Зокрема, засуджені та ув’язнені, які прибувають до СІЗО, не проходять санітарну обробку, з-за чого медпрацівники не контролюють стан їх здоров’я під час утримання в установі. Крім того, ув’язнені, що направляються з різних областей України для розгляду справ в судах Києва та проведення судово-психіатричної експертизи, утримуються у київському СІЗО без первинного медичного огляду, а стан їх здоров’я під час утримання в установі не контролюється.

«Через недостатнє фінансування на проведення ремонтних робіт рентгенологічний кабінет, який розташований в відділенні, знаходиться у вкрай незадовільному санітарно-технічному стані: стіни уражені пліснявою, вода відсутня, каналізаційна мережа фактично не функціонує. Обладнання застаріле, рентгенологічний та флюорографічний апарат не працює. під час візиту було виявлено 20 ув’язнених, які перебували в контакті з хворими на туберкульоз, яким протягом тривалого часу не було проведено обстеження, що свідчить про неналежне е надання медичної допомоги та недотриманні вимог інфекційного контролю за туберкульозом», — повідомили в прес-службі омбудсмена.