Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Красногорівкою і Пісками, є поранений

З початку доби, 18 січня, російські окупаційні війська двічі відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, в результаті чого поранення отримав один український військовий.

Наразі його стан здоров’я задовільний. Про це заявив на брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута.

“Від початку поточної доби станом на 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь двічі на Донецькому напрямку. За наявною інформацією, в результаті сьогоднішніх ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення. На даний час він перебуває під наглядом лікарів в одній з військових мобільних госпіталів, стан здоров’я нашого воїна задовільний”, – сказавши Праута.

Він зазначив, що вночі зі стрілецької зброї противник обстріляв військовослужбовців ЗСУ, які виконують бойові завдання біля населеного пункту Піски. Після сьомої ранку, додав Праута, з озброєння бойової машини піхоти і станкових протитанкових гранатометів окупанти тривалий час вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднання єднаних сил в районі Красногорівки.