Прихильник “беркуту” і “ДНР” став співголовою об’єднання за сімейні цінності

Співголовою міжфракційного об’єднання “Цінності, гідність, сім’я”, яке створив нардеп від “Слуги народу” Святослав Юраш, ставши член депутатської групи “Довіра” Олександр Ковальов. Про це ініціатор створення об’єднання написавши на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Сьогоді у Верховній Раді України оголосили про створення найбільшого міжфракійного об’єднання “Цінності, Гідність, Батьківщина”. На ціннісний і сімейний заклик відгукнулись понад 300 депутатів. Себто, конституційна більшість з усіх фракцій та груп українського парламенту. Щоб хоч щось об’єднання єднало увесь парламент”, – написавши Юраш.

Як пише видання “Новий час”, Ковальов балотувався за найменшим округом в Україні № 51 з центром у Заячому Донецької області, що знаходиться в прифронтовій зоні, у якому переміг з 220 голосами, обійшовши, зокрема, колишнього народного депутата Надію Савченко.

Серед пунктів його передвиборної програми, доступної на сайті ЦВК, є наступні: “Скасувати закон про тотальну українізацію і захистити наше право на рідну мову”, “Скасувати смертельну медичну реформу та повернутися до системи охорони здоров’я, що досяжна для усіх”, “Відновити повагу до нашої справжньої історії, народу-переможцю та істинних героїв Великої Вітчизняної війни”. У 2014 році Олександр Ковальов організовував втечу “беркутівців” з їхньої бази на проспекті Лобановського в Києві, що сам він назвав “актом ” здоровість”: “Хто були ці бійці, куди вони поїхали, з чим вони виїхали — я не знаю, я там особисто не був присутній. Це був громадянський акт здраво

сті, щоб людей випустити. Тому що на той момент вони виконували свої службові обов’язки”. Генеральна прокуратура України у 2016 році інкримінувала Ковальову також переховування та знищення зброї силовиків-втікачів режиму Віктора Януковича і допомогу у втечі, зокрема, “чорній роті” Беркута, яка брала участь у розстрілах активістів Революції Гідності. Після повідомлення про підозру і допиту в 2016 році він був відпущений судом під особисте зобов’язання.

Також в липні 2016 року народний депутат Володимир Ар’єв опублікував фото, на якому, як стверджує нардеп, Ковальов знаходиться біля Донецької облдержадміністрації під час захоплення її терористами угруповання “ДНР”.

Ковальов — лідер громадської організації Ніхто крім нас, сформованої учасниками війни в Афганістані. 9 травня 2011 року члени цієї організації (її прапор видно на фото) почали топтати чорно-революційний червоний прапор ОУН, після чого прив’язана язали його до автомобіля і вирушили до меморіального комплексу ” Савур-Могила, щоб “спалити фашистську нечисть”.

На День соборності України 22 січня 2012 року члкени цієї організації намагалися вирвати червоно-чорній революційний прапор у учасників мітингу під пам ” ятником поетові Тарасу Шевченку у Донецьку.

На фото, доступних у Facebook Ковальова, він фотографується, зокрема, у береті з комуністичною символікою, з великою кількістю зброї, а на одному з фото зображує більшовицького вождя Володимира Леніна. Саме він і став співголовою міжфракційного депутатського об’єднання “Цінності, гідність, сім’я”, а запросивши його очолити цю групу з 300 народних депутатів її організатор – депутат від “Слуги народу” Святослав Юраш.