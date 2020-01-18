Родичці скандального голови Гутянского лісгоспу вручили підозру у нападі на журналіста

Родичка директора ДП «Гутянское лісове господарства» Віктора Сысы, яка напала на журналіста телеканалу «112», отримала підозра за фактом інциденту. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

У серпні 2019 року на журналістів, які знімали відеосюжет про факти незаконної вирубки лісу, вчинили напад. Жінка з групою інших осіб підбігла до них, почала закривати об’єктиви відеокамер, штовхати працівників ЗМІ. Крім того, вона своїм тілом заблокувала виїзд машини, що належить журналістам, поки її подільники проколювали колеса машини, вимагаючи видалити відзнятий матеріал.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 171 КК україни — перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.