«Це що, мир і спокій?»: Тимошенко з новими силами кинувся на Зеленського

Юлія Тимошенко заявила, виступаючи в ефірі телеканалу NewsOne, що Володимир Зеленський раніше обіцяв українцям світ на Донбасі. Проте зараз президент, за словами лідера «Батьківщини», збирається відправляти на війну дітей.

Тимошенко підкреслила, що підписаний головою держави закон, що знижує призовний вік з 20 до 18 років, суперечить тим обіцянкам припинити війну і повернути окуповані території, які гарант Конституції давав раніше. Лідер «Батьківщини задається питанням — Це що, мир і спокій, який Зеленський приніс на Донбас, це повернення наших територій в рідну країну?

Виходить так, що президент зараз хоче забирати на війну вже 18-річних хлопців. У зв’язку з цим Тимошенко заочно звернулася до Зеленському із закликом скасувати цей «ганебний указ» як можна швидше. На думку політика, в нашій країні повинен бути інший підхід до формування Збройних сил. Тимошенко переконана, що в Україні слід створювати повністю професійну армію. У цьому зв’язку варто нагадати, що раніше даний указ розкритикували і представники інших опозиційних сил.