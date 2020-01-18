«ЄС»: За Порошенка стежать ДБР та ВП, підганяють дати допитів під графік його поїздок

У партії п’ятого президента Петра Порошенко «Європейська солідарність» заявили, що за їх лідером стежать Офіс президента та ДБР. Про це 18 січня повідомила прес-служба «ЄС».

У заяві йдеться, що за колишнім президентом нібито ведеться незаконне стеження, зокрема, прослуховуються його дзвінки і читається листування. Відзначається, що ДБР опублікувало повістку на допит Порошенко, що не передбачено нормами КПК.

У повідомленні підкреслюється, що дати проведення допитів, на які повинен з’явитися політик, накладаються на графік його поїздки в Швейцарію і були оприлюднені через півтори доби після того, як Порошенко забронював квитки.

Зокрема, на допитах він повинен бути присутнім 21 та 24 січня, тоді як квитки до Швейцарії і назад заброньовані на 21 і 25 січня.

«Щоб не давати владі приводів для спекуляцій, Порошенко вирішив скасувати цей візит і здати квитки. Однак явка на допити можлива лише за умови належного вручення повісток у відповідності з Кримінально-процесуальним кодексом України», — йдеться в повідомленні.