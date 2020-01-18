«Ми хочемо приїхати з чистим серцем»: російський співак і крымнашист Сєров попросить Раду пустити його в Україну

Співак Олександр Сєров, який виступав в окупованому Росією Криму, розкаюється в скоєному і збирається звернутися до Верховної Ради з проханням впустити його в країну.

Про це його піар-менеджер Олександр Орлов розповів виданню «Крим.Реалії».

За його словами, в колективі артиста готують звернення до українського парламенту з проханням дозволити йому приїхати в Київ. Орлов також додав, що документ хочуть оприлюднити в найближчі дні.

«Ми хочемо приїхати з чистим серцем, чистою совістю. Тому що Олександр Миколайович народився в Україні, і у нього такий вік, що він хотів би відвідати рідних і близьких, побувати на могилі матері. Тут випала така можливість, але чомусь його розцінюють як окупанта, нехорошої людини. Ми нічого поганого не робили, співаємо багато пісень українською мовою, в нашому колективі працюють люди з України», – сказав Орлов.

Піар-менеджер стверджує, що виступати в окупований Крим Сєров поїхав тому, що його покликав туди товариш по службі.

«Справа в тому, що Олександр Сєров проходив військову службу в армії на морфлоті в Севастополі. Надійшло запрошення від його колег, які залишилися в Севастополі, на окупованій території. Вони вже у віці все. В одного з друзів був ювілей, і він запросив Олександра Миколайовича виступити в Севастополі. Тому й концерт був там дан. У нас не було туру по Криму, як у інших виконавців. А концерт у Сімферополі був проведений, щоб окупити дорогу колективу, витрати на цю поїздку», — пояснив Орлов.

Піар-менеджер артиста стверджує, що в команді Сєрова «не знали особливостей законодавства України», і зараз вони визнають порушення.