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Finanical Times перерахувало сценарії збереження влади Путіна після 2024 року

18.01.2020

Президент Росії Володимир Путін може скористатися кількома сценаріями для збереження своєї влади після 2024 року. Про це написало видання Financial Times.

Згідно з одним із сценаріїв, президент РФ може знову обійняти посаду прем’єр-міністра. Також у нього є можливість очолити Держрада, який в такому випадку перетвориться в орган, який диктує дії уряду. Нарешті, у Путіна є варіант стати лідером правлячої партії, яка контролює парламент і впливати на політику країни таким чином.

«Путіну потрібен конкретний механізм влади і важелі, які він міг би використати. Йому не хочеться бути старим, який командує усіма за рахунок духовного авторитету. Тепер у нього є декілька років для того, щоб подумати про організацію перехідного періоду. Він може без усякого ризику запустити тарганів серед суперників», — стверджує джерело видання, близьке до Кремля.

Російський президент розчистив ігрове поле для визначення майбутньої моделі влади, вважає керівник однієї з великих російських компаній, що розмовляв з Financial Times на умовах анонімності.

«Він тримав свої козирі в секреті, і тепер у нього кілька варіантів на вибір, маса часу для підготовки і жодного явного потенційного наступника. Ні в кого з сильних гравців, які вважали себе потенційними наступниками, тепер немає ніякої переваги», — пояснив співрозмовник видання.

За словами аналітика консалтингової фірми Teneo Андріуса Турсу, «найімовірніше, перестановки в уряді являють собою спробу пом’якшити суспільне невдоволення як урядом, так і загальної соціально-економічною ситуацією в країні».

Політолог Гліб Павловський вважає, що зміна прем’єр-міністра ні на що не вплине.

«Навіть якщо хтось вважає нового прем’єр-міністра наступником Путіна, він буде лише технічною фігурою, тому що насправді виконавча влада у Кремля, силових структур і наближених Путіна. Це дивний спосіб задоволення потреби в змінах, тому що насправді нічого не змінюється. Система, по суті, абсолютно та ж сама», — зазначив він.

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Подібної думки дотримується політолог Катерина Шульман, яка назвала запропоновані реформи спробою прикинутися, що щось зміниться, водночас залишивши все як і раніше.

«Медведєву вигідно відсидітися, поки хтось поэнергичнее займається непопулярними речами», — вважає джерело Financial Times, близький до Кремля.

За його словами, хоча призначення колишнього прем’єр-міністра заступником голови Ради безпеки не було підвищенням, воно дозволяє зберегти політичне майбутнє Дмитра Медведєва.

 

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