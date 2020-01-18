У Черкасах водій Land Rover смерть збив директора школи: його намагаються «відмазати»

Черкаси на цьому тижні потрясла жахлива аварія, в результаті якого загинув директор місцевої школи №19 Юрій Лункін. Увечері 14 січня, коли чоловік переходив дорогу біля навчального закладу, його не помітив водій позашляховика. Травми виявилися несовместными з життям.

«38-річний водій автомобіля Land Rover допустив наїзд на чоловіка, який знаходився на проїжджій частині дороги», – відразу ж повідомили в прес-службі патрульної поліції Черкаської області. Через кілька днів з’явилося відео, яке свідчить про зворотне. Рідні Юрія Лункін переконані: мажора, який убив їх родича і батька, просто намагаються «відмазати» (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Як звучить офіційна версія правоохоронців

«38-річний водій автомобіля Land Rover, місцевий житель, допустив наїзд на чоловіка, який знаходився на проїзній частині дороги. Ушкодження виявилися несумісними з життям. Він загинув на місці події. Обставини аварії встановлюють слідчі Черкаського відділу поліції. Призначено проведення низки експертиз», – йдеться на сторінці місцевої патрульної поліції в Facebook.

Інформацію про те, що ДТП сталося не на пішохідному переході, з посиланням на повідомлення правоохоронців поширили багато ЗМІ.

Що кажуть про ДТП жителі Черкас і очевидці трагедії

У коментарях до трагічної новини у соцмережі думки очевидців розділилися: всі двічі чули рев гальм, проте одні стверджують, що загиблий переходив дорогу на освітленому переході, інші – що йшов за його межами.

Місцевий житель Михайло Кривда пише, що був поруч з місцем ДТП і чув звук гальм. «Я чув звук гальм. Автомобіль двічі намагався зупинитися. Я й подумати не міг, що в цей момент помер така людина. Я був майже поруч», – повідомив він.

«Гальмівний шлях автомобіля і пошкодження від удару такого характеру, швидкість явно не 50 була …» – додали в коментарях.

Скріншоти з Facebook

Скріншоти з Facebook

Скріншоти з Facebook

Що видно на резонансному відео з місця ДТП

В мережу виклали відео з камери спостереження одного з приватних будинків, розташованого поруч з місцем трагедії, на якому видно: Юрій Лункін переходить дорогу на освітленій «зебрі», а Land Rover мчить на шаленій швидкості і збиває його.

«На відео чітко видно, що тато переходить вулицю на підсвіченому пішохідному переходу. І важливо, що він вже закінчував перетинати дорогу. Йому залишалося кілька кроків», – повідомила дочка загиблого Ірина Zmi.ck.ua.

Жінка наголосила, що, хоча з моменту ДТП пройшов майже тиждень, рідні чоловіка досі не знають прізвища та ім’я людини, який був за кермом авто. Вона також звернулася до всіх, хто бачив або чув щось про аварію.

«Будь-яка інформація для нас буде важливою. Ми сподіваємось на вашу небайдужість», – сказала Ірина. Мобільний Ірини: 093 377 48 12.

У Черкасах Юрія Миколайовича Лункін згадують як світлу людину і хорошого директора школи. У нього залишилася дружина і дочка.

На сайті школи, якою керував Юрій Миколайович, також висловили слова співчуття:

«Директор школи, по-батьківськи строгий і чуйний, в душі поет …. Всі, хто знав його, сумують зараз, адже така трагедія не може залишити байдужим нікого. Боляче навіть уявити, що ми більше не побачимо».

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