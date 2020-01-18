«Упир все нищить!» Путіна жорстко рознесли за «піар на кістках»

Президент Росії Володимир Путін поклав квіти до монумента «Рубіжний камінь» на Невському п’ятачку в Ленінградській області.

Як повідомили кремлівські ресурси, захід здійснено в рамках пам’ятних заходів, присвячених Дню прориву блокади Ленінграда, при якому загинули понад 60 тисяч осіб.

Однак користувачів мережі розлютило це подія, вони вважають, що Путін використовував пам’ятну дату для власного піару.

«Ви, живі, знайте, що з цієї землі ми піти не хотіли і не пішли. Ми стояли на смерть у темній Неви. Ми загинули, щоб жили ви»: Володимир Путін поклав квіти до меморіалу «Рубіжний камінь» на Невському п’ятачку pic.twitter.com/Q8S391kuCN

— Дмитро Смирнов (@dimsmirnov175) January 18, 2020

«Люди гинули за те, що цей упир зараз так старанно знищує під корінь!» «А тепер за місцем їх подвигу шморгає хапке на руку маленьку істоту, що служили в аналогу гестапо, яке розпочало свою кар’єру на громадянці с спроби заморити Ленінград голодом, знищує населення Росії вже 20 років», «Щур піариться на кістках», – пишуть вони.

Путін поклав квіти до монумента «Рубіжний камінь»

Путін поклав квіти до монумента «Рубіжний камінь»

Путін поклав квіти до монумента «Рубіжний камінь»