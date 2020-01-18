Усика в Києві зупинила поліція: опубліковано відео

Непереможного українського боксера Олександра Усика, який їхав на своїй машині по Києву, зупинила патрульна поліція.
«Ми присутні при унікальні ситуації. Співробітники поліції та Олександр Усик — спілкування», — прокоментував ситуацію автор ролика.
«Як у вас справи?» — поцікавився поліцейський, попросивши технічний паспорт на транспортний засіб і права. На законний інтерес Усика про причини зупинки, коп розповів, що його Lexus є дуже популярною маркою серед викрадачів.
Перед тим, як відпустити боксера, поліцейський попросив зробити спільне фото.
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