Усика в Києві зупинила поліція: опубліковано відео

Непереможного українського боксера Олександра Усика, який їхав на своїй машині по Києву, зупинила патрульна поліція.

«Ми присутні при унікальні ситуації. Співробітники поліції та Олександр Усик — спілкування», — прокоментував ситуацію автор ролика.

«Як у вас справи?» — поцікавився поліцейський, попросивши технічний паспорт на транспортний засіб і права. На законний інтерес Усика про причини зупинки, коп розповів, що його Lexus є дуже популярною маркою серед викрадачів.

Перед тим, як відпустити боксера, поліцейський попросив зробити спільне фото.