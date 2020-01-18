«Провісник апокаліпсису»: у поїздці Зеленського Оман побачили ще один фатальний нюанс

Практично кожна поїздка президента України Володимира Зеленського закінчилася неприємностями і трагедіями для країни, в якій він побував.

Так, тепер після візиту Зеленського тропічне пустельне держава Оман потерпає від стихійного лиха. На дивне співпадіння звернули увагу в Telegram-каналі «Зелені чоловічки».

У соцмережі президента прозвали «передвісником апокаліпсису».

«Відпочинок українського президента, який незграбно намагалися замаскувати під офіційний візит завершився для приймаючої країни непередбачуваним повінню, а в деяких районах аномальними морозами. Ще раз, тропічне пустельне держава, де температура протягом року тримається на рівні 20-40 С, а головною загрозою вважається посуха і піщані бурі, страждає від паводків, морозів і снігу», – зазначили в публікації.