«15 січня, імовірно, увійде в підручники історії» — пише німецький «Шпігель», і обережно додає: «Це та дата, коли Путін почав свій відхід з посади президента.

Буде передача влади, результат якої громадськості незрозумілий. Її результат знає тільки Путін…» Неправда: результат невідомий навіть Путіну, тому що це – ризикована авантюра, і справжнє ім’я їй – державний переворот.

Втім, Путіну не вперше, — пише Саша Сотник для Сотник ТБ. — Він вже перевертав країну в 1999-му, коли приходив в Кремль, в 2008-му, коли «рокировался» з Медведєвим і в 2012-м, коли повертався, подтеревшись Конституцією. Тепер він її перепише. Вже і письменників покликав – з пір’ям та сокирами. Росіяни, у вас смертельно небезпечна проблема, причому давно. У вас карлик в Кремль вріс всіма кінцівками, і ви його найближчим же час відправите в Рай, куди хлопець давно прагне, або він рассует вас по таборах. Як пити дати – рассует. А як же: иноагенты колом ненадійні, а шпигуни так і шастають по лубянским просторах. Тут саджати – не пересаджати!

Благо – вже й Указ підписаний, згідно з яким при держпідприємствах та будівництвах тепер можна колонії організовувати! Ось так, одним розчерком пера наш геній створив мільйони робочих місць. Були б люди – а робітка тепер для них точно знайдеться на путінських будівництвах. Народжуйте нових рабів, скрепыши, вождь обіцяв вас наздогнати і субсидіювати. Вдивіться в щасливі обличчя північнокорейських товаришів – і ви побачите в них своє світле майбутнє!

Конфігурація майбутнього для росіян склалася до жаху примітивний: або ви, або Путін. Причому, якщо нічого не робити, то Путін перемагає автоматично, бо він-то якраз – диктатор діяльний. Він весь світ готовий догори дном перевернути, лише б залишитися в Кремлі назавжди. А, знаючи боязкий характер печерних деградантов, можна сміливо передбачити: ніхто нікуди не вийде. Це вони один з одним борзо розмовляють – аж до поножовщини, а як тільки за спиною починає маячити привид держави – негайно лапки догори, очі в підлогу, і на коліна. Так що поповзом припруться і проголосують на фейковом Референдумі, як вже голосували за «Крымнаш». І встануть в чергу за пайкою, і у вигляді живого фаршу на фронт запишуться, якщо карлик воювати покличе. А він покличе обов’язково. Йому Київ пора брати на обід, щоб на вечерю Мінському закусити.

А поки новий прем’єр-міністр Михайло Мішустін оголошує про початок фіскального джихаду — цифровому контроль за податками фізосіб. Буде створена єдина база обліку доходів населення. Всі домогосподарства у Росії протягом двох років будуть внесені в інформаційну систему, кожен дохід буде відслідковуватися від початку до кінця. Реформа буде проводитися під соусом адресної допомоги бідному населенню. Оподатковувати держкомпанії і мільярдерів поки не планується. Справді: не себе ж обкладати. Сам Мішустін володіє елітною нерухомістю на Рубльовці вартістю понад 500 млн рублів, стверджує видання «Проект». При цьому в декларації Мішустіна немає ніякої нерухомості, навіть квартири. Гол як сокіл, останні штани доношує, але пильне око має – бо відтепер кожен росіянин буде корчитися в полі його соколиного зору. Дивись, громадянин, за кожну отриману копійку сповна відповіси. Тебе наздоженуть і запитають: «а На які бабки останній хрін без солі доедаешь? А ну — поділися, вражина скрепная!..»

Єдиний, хто після подій середовища заспокоївся і приречено лягає на стакани, аки покірний ягня – це Медведєв. Вже він-то розуміє глибину падіння. Запхали в нішу, аки урну з прахом. Ніякого тобі впливу, і головки не наморщишь і в граніт не отольешь. Путін замкнув його на собі по старій дружбі, визнавши, що борг прокладці відданий сповна, пора на просушку.

Путін поспішає завершити переворот до 1 травня. Справ по горло. Фюрерская нетерпячка обумовлена прийдешніми подіями за стрімкого падіння путиномики у прірву. Вже в найближчому майбутньому курс рубля може опуститися до 200 рублів за долар, передбачив економіст Олексій Ведев на що проходить в Москві Гайдарівському форумі. Росіяни вже звикли до псевдо-економіці, коли все дорожчає, але долар, виконуючий роль психологічного стабілізатора, тупцює на місці. Ці благословенні часи центробанківських маніпуляторів можуть закінчитися вже у 2020-м. До того ж, за листопад-грудень 2019-го нерезиденти вклали в облігації федерального позики всього 18 млрд рублів — у 14 разів менше, ніж за попередні два місяці. Без припливу іноземного капіталу рубль не зможе зберегти минулорічний тренд на зміцнення, а ситуація така, що попит на російські ОФЗ вже насичений, і колишнього інтересу до російських паперів у інвесторів немає. Треба знову дивувати пом’якшенням політики ЦБ, але робити це стає все складніше.

Путін поспішає. Без нової переможної пилу в очі йому в Кремлі не втриматися. Хоча здавалося б! – весь партер ссытся окропом від одного його появи на трибуні, а гальорку — так просто на шматки рве від щастя. Але кожен диктатор звірячим нюхом чує: все може змінитися в одну мить. Найменший промах, незначна помилка, секундне зволікання – і тебе вже терзають як Каддафі, і ставлять до стінки, як Чаушеску, і затягують краватку, як Саддаму. Ось і він виблискує очима Диявола, і стукає копитами, і покваплює челядь: «Одягніть мені корону на лисину, так скоріше – щоб прикрила соромний проплешину в законі, і воцарила б назавжди!..»

Саша Сотник