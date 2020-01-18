Іран підтвердив передачу чорних скриньок зі збитого літака Україні

Чорні скриньки з авіалайнера МАУ, який, за словами Ірану, 8 січня випадково збили його військові, будуть відправлені в Україну.

Про це повідомляє SkyNews із посиланням на іранські ЗМІ.

«Бортові чорні скриньки з літака, який був випадково збитий іранськими військовими, будуть передані Іраном Україні», – йдеться в повідомленні. Цю інформацію підтвердив глава відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайєфар. Резайєфар заявив, що він неодноразово проводив зустрічі з українською групою експертів.

За його словами, інформація з чорних скриньок не була прочитана в Ірані, і вони будуть передані Україні на прохання української сторони. За його словами, скриньки спробують проаналізувати в Києві, використовуючи досвід Франції, Канади та США. Якщо це не вдасться, їх передадуть Франції.