Колишній військовий погрожував підірвати гранату у себе на роботі

Чоловік прийшов на роботу з вибуховою боєприпасом і погрожував використовувати його. Про це повідомила прес-служба Національної поліції Харківської області.

Інцидент стався 17 січня в 11:50 на вулиці Тваринників. Підозрюваний сам звернувся в поліцію і повідомив, що у нього є граната і він має намір підірвати її в будівлі приватного підприємства, на якому працював.

Прибулі на місце правоохоронці змогли затримати 31-річного чоловіка та вилучити у нього небезпечний предмет. Крім того, поліцейські провели обшуки в його квартирі з дозволу фігуранта і виявили там близько 400 патронів.

За словами зловмисника, все це, він узяв з собою, повертаючись із зони проведення Операції об’єднаних сил в 2014 році і не зміг пояснити причини такого свого вчинку.

Всі боєприпаси були вилучені і направлені на експертизу, а за фактом інциденту порушено кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) і ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Йому загрожує тюремний термін до семи років.