При наступному розведенні сил Станично-Луганська РДА опиниться в «сірій зоні», — директор «Схід-SOS» Рєуцький

Райдержадміністрація і всі державні і муніципальні структури при наступному розведенні сил і засобів на Донбасі опиняться в так званій «сірій зоні».

Про це в ефірі «Громадського радіо» заявив директор благодійного фонду «Схід-SOS» Костянтин Рєуцький.

Його команда дізналася про це під час моніторингу дотримання прав людини в населених пунктах, у яких відбулося розведення сил і засобів.

«Працівники цих структур теж відчувають, ймовірно, тривогу, розуміючи, що сил і засобів у поліцейських і взагалі в українських силовиків фактично немає для того, щоб забезпечити їх безпечну роботу на цих майже неконтрольованих в майбутньому територіях», — розповів Рєуцький.

Костянтин Рєуцький зазначив, що не може назвати точну кількість працівників Станично-Луганського райвідділу поліції, але зі слів самих поліцейських — їх не вистачає, щоб обробляти всі звернення від місцевих жителів.

Зазначимо, у Станиці Луганській також несе службу батальйон поліції «Луганськ-1», але він знаходиться безпосередньо на контрольному пункті в’їзду-виїзду.

Нагадуємо, за результатами саміту в «нормандському форматі» 9 грудня у Парижі лідери України, ФРН, Франції та РФ заявили, що підтримують домовленість у рамках Тристоронньої контактної групи по розведенню сил на трьох додаткових ділянках на Донбасі до кінця березня 2020 року.