В уряді пропонують регулятору тимчасово обмежити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Міністерство енергетики просити Нацкомісію з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг тимчасово обмежити розміри імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.

Відповідний лист Міністерства до регулятора оприлюднив народний депутат та заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради Олексій Кучеренко.

У листі зазначається, що імпорт потрібно обмежити через надлишок української електроенергії та зниження попиту на неї. В уряді кажуть, що такі проблеми виникли через аномально теплу погоду, відсутність достатньої кількості пропозицій на розвантаження на балансувальному ринку (на ньому розраховують різницю між прогнозованим і фактичним обсягом споживання електроенергії), недостатню кількість стимулів для зменшення небалансів та відсутність ефективного ринку допоміжних послуг.

У Міненерго зазначили, що усі ці фактори спричинили надлишок електроенергії в об єднаній енергетичній системі України в грудні 2019 року і на початку 2020 року, що сягав 39 млн кВт-год на добу.