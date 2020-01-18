Путін погрожував вбити Януковича? Піонтковський розкрив ексклюзивні подробиці

Російський президент Володимир Путін погрожував вбивством, який біг з України екс-президента Віктора Януковича, якщо він підпише Асоціацію з Європейським Союзом в 2013 році.

Про це в інтерв’ю розповів політолог Андрій Піонтковський. За його словами, таку історію повідав йому посол однієї з європейських країн, який добре знав Януковича. Його прізвище Піонтковський не розкрив.

«Розкажу вам історію, яку мені переказував посол однієї з європейських країн. Пам’ятаєте, як Янукович абсолютно несподівано відмовився від європейської асоціації? Він тримався десь до листопада 2013 року. Розмовляючи з одним з послів, я запитав: «А чого ж злякався Янукович?». І він мені відповів: «На останній зустрічі Путін йому пояснив – його просто вб’ють», – розповів політолог.

Крім цього, в інтерв’ю, яке вийде найближчим часом, читайте міг президент України Володимир Зеленський провести таємні переговори з помічником Путіна по Донбасу Владиславом Сурковим в Омані.