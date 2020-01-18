МВФ попередив про можливе повернення світової економіки до Великої депресії

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка ризикує повернутися в епоху Великої депресії.

Про це вона заявила, виступаючи в Інституті міжнародної економіки Петерсона у Вашингтоні.

За її словами, світова економіка може повернутися в епоху Великої депресії, викликаної нерівністю між різними групами населення країн та нестабільністю фінансового сектора.



Голова фонду пояснила, що, незважаючи на те, що розрив у нерівності між країнами за останні 20 років істотно скорочувався, розбіжності всередині країн, навпаки, зростали. Зокрема, надмірна нерівність в доходах населення всередині країн може перешкодити зростанню і привести до «політичних потрясінь» та зміцненню популізму. В якості прикладу вона навела Великобританії, в якій 10% найбагатших громадян володіють таким сукупним багатством, як і 50% найменш заможних.

На думку глави МВФ, протягом наступного десятиліття такі проблеми, як зміна клімату і посилення торгового протекціонізму, можуть призвести до соціальних заворушень і нестабільності на фінансових ринках.

Крім того, вважає глава Фонду, що владі не можна ігнорувати фінансовий сектор, який може надати глибоке і тривале позитивний вплив на нерівність. Зокрема, велику нерівність може ставати причиною «політичного тиску на короткострокові прості рішення».

Під терміном Велика депресія мається на увазі світова економічна криза у період з 1929 по 1933 рік. Великій депресії передували крах на біржах США в 1929 році.