В Україні збільшили податок при продажу авто

Парламентарі запровадили в Україні новий податок на продаж автомобілів. Тепер ті, хто продає за рік більше двох авто, повинен буде заплатити з продажу 18% від оціночної вартості транспортного засобу.

Таке положення прописано в законопроекті №1210, яке 16 січня Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому. Тепер його повинні підписати спікер парламенту та президент.

Стосується нововведення не тільки легкових автомобілів, але і в принципі будь-якого транспорту, починаючи від причепів і мопедів і закінчуючи автобусами з тракторами.

Податок при продажу першого і другого автомобіля залишився тим самим – 5% від оціночної вартості транспорту.Таким чином, зміни спрямовані на т. зв. «перекупок» і тих, хто часто приганяє автомобілі на продаж з-за кордону. Такі торговці часто працюють неофіційно. Втім, поки не ясно, що завадить перекупникам оформляти машини на підставних осіб або друзів і родичів.

Згідно з експертною статистикою, в середньому українець користується купленим автомобілем 4 роки. А значить, на пересічних громадянах ці зміни не повинні позначитися.