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У Харкові неадекват врізався в зупинку і напав на поліцейських

18.01.2020

У ніч на суботу, 18 січня, у Харкові водій влаштував відразу кілька дорожніх аварій поспіль, а потім вступив у бійку з поліцейськими.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці «ХС — Харків».

Інцидент стався на проспекті Тракторобудівників, 162-А, За попередньою інформацією, водій авто спочатку врізалася на перехресті в одну машину, а потім влетів у зупинку, ледь не збивши пішохода. Потім він у дворі вдарив ще дві машини, збирався підпалити свою, але не встиг і втік, а потім повернувся.

 

Після прибуття поліцейських водій знову намагався втекти і, як повідомляється, розпилив у поліцейських дезодорант. З них, за словами очевидців, була дружина, яка намагалася його «відкупити».

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