Політичні позиції президента Зеленського помітно ослабли, в тому числі, і у власній фракції, – думку суду, сво

Бути президентом України – це не тільки брати участь у переговорах, виступати по ТБ і призначати друзів на високі посади. Це і негайно позбавлятися від тих, хто неадекватний ситуації.

Так що у нас сталося? Старші, більш досвідчені товариші, перед якими на столі давно лежить психопрофиль президента Зеленського, підказали прем’єру Гончаруку, що оскільки у Раді голосів за його відставку все одно немає, то треба займати активну позицію. Тобто, писати заяву і ставити Зеленського перед проблемою шукати нового прем’єра, торгуватися з групами впливу у своїй фракції і в Раді в цілому, обговорювати тему з зовнішніми партнерами… А ось всієї цієї веремії ВАЗу за його творчій натурі категорично не хочеться.

Розрахунок виявився вірним – Зеленський «дав прем’єрові і його уряду шанс». Що стосується Конституції, що вимагає писати заяву на голову ВР і ніяких консультацій прем’єра з президентом не передбачає, то її явно не читали обидва персонажа.

У результаті прем’єр Гончарук, якого не звільнили після рідкісного зашквара, знайшов недоторканність чистіше депутатської. І його засвітилися міністри теж. Тому що їм так і всьому політикуму стало очевидним, що президент нерішучий, їм можна маніпулювати і як їм можна маніпулювати.

Політичні позиції президента Зеленського помітно ослабли, в тому числі, і у власній фракції – депутати традиційно цінують у вождя силу і твердість.

Бути президентом України – це не тільки брати участь у переговорах, виступати по ТБ і призначати друзів на високі посади. Це і негайно позбавлятися від тих, хто неадекватний ситуації. Більшою неадекватності, ніж голова уряду і міністри, які бачать надвигающий економічна криза, але поняття не мають, як його зупинити, придумати складно.

Замість того, щоб зробити серйозний крок до того, щоб стати справжнім президентом України, Володимир Зеленський зробити два кроки назад і ще кудись убік.

Ну що ж, почекаємо обіцяного на гончаруковском «раді у Філях» бунту вкладників та соціального вибуху?

Олександр КОЧЕТКОВ