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Політичні позиції президента Зеленського помітно ослабли, в тому числі, і у власній фракції, – думку суду, сво

18.01.2020

Бути президентом України – це не тільки брати участь у переговорах, виступати по ТБ і призначати друзів на високі посади. Це і негайно позбавлятися від тих, хто неадекватний ситуації.

Так що у нас сталося? Старші, більш досвідчені товариші, перед якими на столі давно лежить психопрофиль президента Зеленського, підказали прем’єру Гончаруку, що оскільки у Раді голосів за його відставку все одно немає, то треба займати активну позицію. Тобто, писати заяву і ставити Зеленського перед проблемою шукати нового прем’єра, торгуватися з групами впливу у своїй фракції і в Раді в цілому, обговорювати тему з зовнішніми партнерами… А ось всієї цієї веремії ВАЗу за його творчій натурі категорично не хочеться.

Розрахунок виявився вірним – Зеленський «дав прем’єрові і його уряду шанс». Що стосується Конституції, що вимагає писати заяву на голову ВР і ніяких консультацій прем’єра з президентом не передбачає, то її явно не читали обидва персонажа.

У результаті прем’єр Гончарук, якого не звільнили після рідкісного зашквара, знайшов недоторканність чистіше депутатської. І його засвітилися міністри теж. Тому що їм так і всьому політикуму стало очевидним, що президент нерішучий, їм можна маніпулювати і як їм можна маніпулювати.

Політичні позиції президента Зеленського помітно ослабли, в тому числі, і у власній фракції – депутати традиційно цінують у вождя силу і твердість.

Бути президентом України – це не тільки брати участь у переговорах, виступати по ТБ і призначати друзів на високі посади. Це і негайно позбавлятися від тих, хто неадекватний ситуації. Більшою неадекватності, ніж голова уряду і міністри, які бачать надвигающий економічна криза, але поняття не мають, як його зупинити, придумати складно.

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Замість того, щоб зробити серйозний крок до того, щоб стати справжнім президентом України, Володимир Зеленський зробити два кроки назад і ще кудись убік.

Ну що ж, почекаємо обіцяного на гончаруковском «раді у Філях» бунту вкладників та соціального вибуху?

 

Олександр КОЧЕТКОВ

 

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