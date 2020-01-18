У Києві бомжі підпалили приватний будинок: є жертви

В ніч з 17 на 18 січня у Дніпровському районі Києва стався смертельний інцидент. Як з’ясували журналісти «Фрази», там на вулиці Тороповського необережні бездомні підпалили одноповерховий приватний будинок.

Як передає «Інформатор», пожежа сталася в занедбаному домоволодінні, яке облюбували бомжі ‒ за словами сусідів, вони розвели у дворі справжню звалище і палили багаття навіть в кімнатах.

Повідомляється, що за кілька годин до пожежі, бездомні занесли в будинок кілька каністр з невідомою рідиною.

У свою чергу, локализовавшие вогонь пожежники, виявили в одній з кімнат труп. За попередніми даними, загиблий був одним з «непрошених гостей».

Відзначається, що шибки в будинку ще до приїзду пожежників були вибиті назовні, т. к. після початку пожежі інші незаконні мешканці в паніці втекли, кинувши свого товариша.