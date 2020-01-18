Польща — про “радянських визволителів”: вони знищували те, що не вдалося німцям

Червона армія звільнила Польщу від німецької окупації, але принесла сталінський терор і знищення економіки.

Червона армія та НКВС знищували і конфісковували польські твори мистецтва, частина з яких до цих пір знаходяться в Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18).

Про це у Twitter написав МЗС Польщі, реагуючи на чергові заяви російських чиновників і органів влади, які публічно стверджують, що Червона армія принесла звільнення Польщі з-під гітлерівської окупації і свободу.

«В результаті дій СРСР втрат зазнала польська культура.

Відділи НКВС вилучали твори мистецтва, багато з них досі залишаються в Росії.

Червона армія та НКВД у багатьох випадках знищували і конфісковували те, що не вдалося пограбувати і німцям знищити», — повідомило МЗС Польщі.

Напередодні польське зовнішньополітичне відомство написав у Twitter, що Червона армія звільнила Польщу від німецької окупації, але принесла сталінський терор і знищення економіки.

Як повідомлялося, 17 січня глава МЗС Росії Сергій Лавров під час щорічної підсумкової конференції заявив, що Москва буде робити все можливе, щоб протидіяти спробам фальсифікації історії і зберегти добре ім’я солдатів-переможців у Другій світовій війні.

В кінці грудня між Росією і Польщею розгорнулося протистояння в публічній площині з історичних питань.

Президент Росії Володимир Путін та інші російські чиновники високого рівня кілька разів наголосили, що СРСР не почав разом із Гітлером Другу світову війну нападом на Польщу.

У Кремлі підкреслили, що, навпаки, Польща була агресором, окупувавши частина Чехословаччини після Мюнхенської угоди 1938 року. Саме це угода, за переконанням Путіна, а не пакт Молотова-Ріббентропа, і стало причиною війни.

Москва переконувала, що Червона армія окупувала Польщу в 1939 році, а просто ввела свої війська на територію, де влада вже не контролювала ситуацію.

У Польщі засудили ці висловлювання, назвавши їх пропагандою сталінської доби викликали з-за цього в МЗС посла Росії в Польщі.

У Польщі відзначають, що дії Червоної армії на початку війни були агресією проти незалежної держави, а звільнення з-під німецької окупації призвело до подальшого комуністичного поневолення.