Малий і середній бізнес сплатить ахметовський «зелений тариф» — «Дзеркало тижня»

Дефіцит «Гарантованого покупця», який і займається компенсацією «зеленого тарифу», досяг меж, в яких програма вже не може виконувати свої функції.

«Зелений тариф» — причина подорожчання на 25% тарифів на електроенергію, яке в основному торкнеться середніх і малих підприємств, присоедененных до мереж обленерго. Підвищення тарифу з боку обленерго і «Укренерго», у свою чергу, сталося тому, що у них відібрали пільги.

Про це пише Вікторія Ільченко в сьогоднішній статті для ZN.UA.

«В 2019 році вони мали право через ДП «Гарантований покупець» купувати дешеву електроенергію для компенсації втрат в електромережах. Ця пільга, як і доступність універсальної послуги забезпечуються за рахунок адміністративного здешевлення електроенергії державних НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Укргідроенерго»», — пише вона.

Справа в тому, що державні компанії у відповідності з положеннями програми «Гарантований покупець» повинні продавати відповідно до 90 і 35% своєї планової виробітку за тими цінами, які були встановлені ще до запуску ринку електроенергії.

У свою чергу «Гарантований покупець» займається тим, що перепродує ресурс постачальникам універсальних послуг за зниженою ціною — щоб ті змогли укластися в тарифи. Саме таким чином всі обленерго та «Укренерго» набували енергію на втрати раніше.

«Залишковий ресурс «Гарантований покупець» повинен продавати на ринку на добу вперед і з прибутку компенсувати «зелений» тариф українським сонячних і вітроелектростанцій. За Законом «Про ринок електричної енергії», ще трохи для компенсації «зеленого» тарифу «Гарантованого покупця» має перераховувати «Укренерго» з свого тарифу на передачу. Але з 1 січня 2020 року електроенергію для втрат доводиться купувати на ринку на добу вперед приблизно в три рази дорожче», — пише автор, додаючи, що дефіцит «ДП» досяг 1,4 млрд гривень і виконувати свої завдання програма поки що не в змозі.

До речі, нагадує вона, одними з основних вигодонабувачів «зеленого» тарифу є: холдинг Ріната Ахметова, китайська держкорпорація CNBM International, ВЕС шведсько-українського бізнесмена Карла Стурена, підприємства засновника американського інвестфонду VR Capital Group Річарда Дейтса і його партнера Макара Пасенюка, а також компанії народного депутата Максима Єфімова.